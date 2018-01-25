«Медиазона» выпустила онлайн-игру об уличных протестах

Портал «Медиазона» выпустил игру, в которой герой во время акции протеста должен не попасть в руки полиции. Как отмечают авторы, игра выпущена к анонсированной Алексеем Навальным всероссийской акции 28 января.

«Медиазона» предлагает всем, кто собирается выйти на площадь, отточить свои навыки в игре. Протестуйте, агитируйте, приобретайте новых соратников и не попадайтесь полицейским! Вы должны протестовать и агитировать так, чтобы вас не задержали. Если вас задержат — вы проиграли», — говорится в описании игры.

Алексей Навальный объявил о «забастовке избирателей» после того, как ЦИК отказал ему в участии в президентской гонке. Позже он анонсировал всероссийскую акцию протеста, которая должна состояться 28 января. В ней примут участие более 90 городов.

25 января первый замглавы МВД Александр Горовой заявил, что нарушения закона на массовых акциях и митингах в преддверии выборов президента России будут жестко пресекаться.

«Мы двумя руками за предоставленное Конституцией и федеральными законами право граждан на проведение шествий, митингов и демонстраций. Но абсолютно жестко должны подходить и пресекать нарушения этих законов», — цитирует Горового «Интерфакс».

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