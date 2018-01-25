После нападений на школы предложено расширить полномочия комиссий по делам несовершеннолетних

Правительство Пермского края направило в правительство РФ предложения по изменению федерального законодательства, которые могут предотвратить ЧП, аналогичные нападению подростков на школу № 127 в Перми.

«Правительством региона предлагается преобразовать Комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) в отдельный самостоятельный орган власти, расширить их полномочия и доступ к информации. Предполагается, что должностные лица и родители будут обязаны передавать информацию о потенциальной социальной опасности подростков в КДН. Важно, чтобы родители несли ответственность за действия ребенка до 18 лет, а также за непредоставление важной информации о его состоянии», — сообщают в правительстве Пермского края.

Кроме того, по мнению чиновников, необходимо расширить функции закрытых образовательных учреждений — «сделать так, чтобы подростки с агрессивным наклонностями имели возможность одновременно продолжать учиться и получать необходимое лечение».

15 января десятиклассник и бывший ученик пришли в пермскую школу, вооружившись ножами. Войдя в кабинет, где занимались дети одного из младших классов, они нанесли 9 ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Подросткам предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой по предварительному сговору. Судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным на 25 января, в пермской краевой детской клинической больнице остаются двое детей, один ребенок проходит лечение в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, учительница — в городской клинической больнице № 4 Перми.

19 января нападение на школьников произошло в Улан-Удэ. Ученик 9 класса школы № 5 с топором напал на учеников 7 класса, при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью он поджег кабинет, а после пытался покончить с собой. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и о халатности. Школьник арестован и переведен из больницы в СИЗО. Ему помогали два сообщника, которые тоже арестованы.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram



Читайте также:

Ловушка для генерала

Ядовитый газ из тела Сталина

Пересадки органов, или Возвращение МГБ

Давос-2018: глобалисты против популистов

В поисках пушечного мяса