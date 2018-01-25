Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Минфин предложил вариант регулирования криптовалют

25.01.2018

Министерство финансов России опубликовало законопроект «О цифровых финансовых активах». По замыслу чиновников, документом должны будут регулироваться отношения, возникающие «при создании, выпуске, хранении и обращении цифровых финансовых активов, а также осуществлении прав и исполнении обязательств по смарт-контрактам».

В документе, в частности, даются определения понятиям «майнинг», «токен» и «криптовалюта».

Майнинг — предпринимательская деятельность, направленная на создание криптовалюты и/или валидацию с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты.  

Криптовалюта — вид цифрового финансового актива, создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых транзакций.

Токен — вид цифрового финансового актива, который выпускается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем с целью привлечения финансирования и учитывается в реестре цифровых записей.

В законопроекте указано, что оператором обмена цифровых финансовых активов могут быть только юридические лица. Инвесторы смогут приобрести в рамках одного выпуска токены на сумму не более 50 тыс. руб.

Президент Владимир Путин поручил правительству разработать законодательство, регулирующее использование цифровых технологий в финансовой сфере, 10 октября 2017 года. 

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Ловушка для генерала 

Ядовитый газ из тела Сталина 

Пересадки органов, или Возвращение МГБ

Давос-2018: глобалисты против популистов

В поисках пушечного мяса

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.