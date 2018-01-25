Минфин предложил вариант регулирования криптовалют

Министерство финансов России опубликовало законопроект «О цифровых финансовых активах». По замыслу чиновников, документом должны будут регулироваться отношения, возникающие «при создании, выпуске, хранении и обращении цифровых финансовых активов, а также осуществлении прав и исполнении обязательств по смарт-контрактам».

В документе, в частности, даются определения понятиям «майнинг», «токен» и «криптовалюта».

Майнинг — предпринимательская деятельность, направленная на создание криптовалюты и/или валидацию с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты.

Криптовалюта — вид цифрового финансового актива, создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых транзакций.

Токен — вид цифрового финансового актива, который выпускается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем с целью привлечения финансирования и учитывается в реестре цифровых записей.

В законопроекте указано, что оператором обмена цифровых финансовых активов могут быть только юридические лица. Инвесторы смогут приобрести в рамках одного выпуска токены на сумму не более 50 тыс. руб.

Президент Владимир Путин поручил правительству разработать законодательство, регулирующее использование цифровых технологий в финансовой сфере, 10 октября 2017 года.

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