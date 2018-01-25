Трамп признал вмешательство РФ в выборы США

Об этом во время брифинга для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По словам пресс-секретаря, президент считает, что Россия вмешивалась в американские выборы, но Трамп к этому не причастен. Участие президента во вмешательстве в выборы Сандерс назвала клеветническими измышлениями, которые распространяются с целью признать Дональда Трампа нелегитимным президентом.
Ранее управление директора Национальной разведки США заявило, что во время праймериз в 2016 году хакеры по указке Кремля взломали почту Демократической партии с целью дискредитации кандидата Хиллари Клинтон. Это привело к новым санкциям со стороны США против РФ.