Глава ВТБ не исключил возможности взаимного отзыва послов США и России

«Я не вижу причин, по которым после этого российский посол должен будет остаться в Вашингтоне, или американский посол должен будет купаться в холодной воде в Москве», — цитирует Костина РБК.
Костин заявил также о новой гонке вооружений между НАТО и Россией. По его словам, если это и не приведет к ядерной войне, то еще больше испортит отношения между Москвой и Вашингтоном.
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