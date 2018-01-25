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Глава ВТБ не исключил возможности взаимного отзыва послов США и России

25.01.2018

Глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе сказал, что если США продолжат вводить санкции против России, это станет сигналом «объявления войны», пишет Financial Times.

«Я не вижу причин, по которым после этого российский посол должен будет остаться в Вашингтоне, или американский посол должен будет купаться в холодной воде в Москве», — цитирует Костина РБК.

Костин заявил также о новой гонке вооружений между НАТО и Россией. По его словам, если это и не приведет к ядерной войне, то еще больше испортит отношения между Москвой и Вашингтоном.

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