Transparency опубликовала доклад о прозрачности российских компаний

«Трансперенси Интернешнл — Россия» опубликовала исследование «Прозрачность корпоративной отчетности», посвященное прозрачности 200 крупнейших по выручке российских компаний.
«Прибыль этих компаний формирует более 70% национального дохода. Однако, при таком значительном экономическом и политическом влиянии 84% компаний получили оценки ниже среднего, а 41 компания получила 0 баллов», — отмечается в исследовании.
Лучший результат по 10-бальной системе показали «Магнит» (7,9), Сбербанк (7,9), «Казаньоргсинтез» (7,8), «Россети» (7,5) и «Нижнекамскнефтехим» (6,8). Среди компаний, получивших ноль баллов, указаны такие, как НПФ «Лукойл-Гарант», «Московский метрополитен», Альфа-Банк, «Евросеть», «Юлмарт» и другие.
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