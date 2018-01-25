Умерла народная артистка России Людмила Сенчина

Народная артистка России Людмила Сенчина ушла из жизни утром 25 января в Петербурге. Ей было 67 лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на продюсера певицы Владимира Андреева.

«Людмила Петровна скончалась сегодня в 8:30 утра в одной из больниц города. Она болела полтора года», — сказал Андреев.

The New Times

Людмила Сенчина окончила отделение музыкальной комедии Музыкального училища им. Н.Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. После была приглашена в ленинградский Театр музыкальной комедии. Она получила широкую известность, исполнив песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке».

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