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Умерла народная артистка России Людмила Сенчина

25.01.2018

Народная артистка России Людмила Сенчина ушла из жизни утром 25 января в Петербурге. Ей было 67 лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на продюсера певицы Владимира Андреева.

«Людмила Петровна скончалась сегодня в 8:30 утра в одной из больниц города. Она болела полтора года», — сказал Андреев.

Людмила Сенчина окончила отделение музыкальной комедии Музыкального училища им. Н.Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. После была приглашена в ленинградский Театр музыкальной комедии. Она получила широкую известность, исполнив песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке».

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