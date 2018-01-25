США готовы прекратить финансирование МКС

Администрация президента США Дональда Трампа готовится прекратить поддержку программы Международной космической станции к 2025 году, пишет The Verge. Издание отмечает, что без МКС американские астронавты могут быть лишены возможности возможности летать в космос на много лет.

Проект бюджета еще может измениться, и в любом случае предстоит утвердить его в Конгрессе. Но, как пишет портал, инициатива администрации Трампа дает сигнал международным партнерам НАСА о том, что США больше не заинтересованы в продолжении программы МКС.

Средства, затрачиваемые на финансирование МКС, США намерены направить на разработку новых транспортных средств, необходимых для изучения космоса. Также Трамп заявлял о возобновлении лунной программы, которая также потребует трат.

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