США готовы прекратить финансирование МКС

Администрация президента США Дональда Трампа готовится прекратить поддержку программы Международной космической станции к 2025 году, пишет The Verge. Издание отмечает, что без МКС американские астронавты могут быть лишены возможности возможности летать в космос на много лет.
Проект бюджета еще может измениться, и в любом случае предстоит утвердить его в Конгрессе. Но, как пишет портал, инициатива администрации Трампа дает сигнал международным партнерам НАСА о том, что США больше не заинтересованы в продолжении программы МКС.
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