Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

США готовы прекратить финансирование МКС

25.01.2018

Администрация президента США Дональда Трампа готовится прекратить поддержку программы Международной космической станции к 2025 году, пишет The Verge. Издание отмечает, что без МКС американские астронавты могут быть лишены возможности возможности летать в космос на много лет.

Проект бюджета еще может измениться, и в любом случае предстоит утвердить его в Конгрессе. Но, как пишет портал, инициатива администрации Трампа дает сигнал международным партнерам НАСА о том, что США больше не заинтересованы в продолжении программы МКС.

Средства, затрачиваемые на финансирование МКС, США намерены направить на разработку новых транспортных средств, необходимых для изучения космоса. Также Трамп заявлял о возобновлении лунной программы, которая также потребует трат. 

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Ловушка для генерала 

Ядовитый газ из тела Сталина 

Пересадки органов, или Возвращение МГБ

Давос-2018: глобалисты против популистов

В поисках пушечного мяса

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.