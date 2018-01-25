Мэру Махачкалы предъявили обвинение и продлили срок ареста

Следствие предъявило мэру Махачкалы Мусе Мусаеву официальное обвинение, передает «Интерфакс».
«Мусе Мусаеву предъявили обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий). В связи с этим арест продлен автоматически до двух месяцев», — сказал собеседник агентства.
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