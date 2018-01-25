За отсутствие техосмотра будут штрафовать

В России готовится масштабная реформа техосмотра автомобилей, пишет «КоммерсантЪ».

По данным издания, Кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить наказанием за «управление транспортным средством, в отношении которого не проведен технический осмотр или при проведении ТО выявлено несоответствие этого транспортного средства требованиям безопасности». Штраф составит 800 руб., сейчас подобных санкций нет. ГИБДД сможет выявить факт нарушения, даже не останавливая автомобиль для проверки — для этого будут использованы возможности дорожных камер.

В случае ДТП по причине неисправности машины, не прошедшей техосмотр, страховщик получит право выступить с регрессным иском к автовладельцу.

Ужесточение контроля ждет и операторов ТО, чтобы исключить ситуации, когда диагностическая карта выдается автовладельцу без фактического осмотра машины. Карта по итогам осмотра будет формироваться только в электронном виде и заверяться усиленной электронной подписью эксперта. Процесс осмотра будет обязательно фиксироваться на видео, а съемка будет загружаться «незамедлительно» в централизованную базу. За подлог эксперта техосмотра смогут оштрафовать на 10 тыс. руб. или даже наказать принудительными работами на срок до четырех лет, а в случае сговора — заключением до двух лет. Срок может достичь и четырех лет в случае, когда нарушение привело к «тяжким последствиям» в ходе ДТП.

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