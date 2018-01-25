В правительстве Сахалинской области рассказали об операции по поиску судна «Восток»

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий Макоедов заявил, что сообщения МЧС о найденном в районе поиска рыболовецкого судна «Восток» радиобуя и бытового мусора не соответствуют действительности.

«Поступила информация, что проходящее мимо района поисков судно «Диомид» обнаружило мусор и рыбацкий буй. Однако чуть позже она не подтвердилась. Мы связались с руководством судовладельца. По их сведениям, была обнаружена пустая бочка, которую ошибочно приняли за буй. Поступающие сведения пока слишком противоречивы. Поэтому любые предположения будут преждевременными», — сказал Макоедов.

По его словам, специалисты отмечают, что «Восток» находится в районе с оживленным судоходством, поэтому шансы на благоприятный исход высоки.

Сообщение о пропаже в Японском море траулера «Восток» поступило в МЧС утром 25 января. На борту судна находится 21 человек. Ведется поисковая операция.

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