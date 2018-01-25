Путин оставляет председателя Конституционного суда на пятый срок подряд

Президент РФ Владимир Путин предложит Совету Федерации переназначить председателя Конституционного суда Валерия Зорькина на новый срок, пишут «Ведомости», ссылаясь на источники в администрации президента и судейском сообществе.
Зорькин, которому в феврале исполнится 75 лет, был впервые наделен полномочиями в 2012 году, а следующий срок будет для него уже пятым подряд после возвращения на этот пост в 2003 году, отмечает газета.
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