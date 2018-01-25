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Путин оставляет председателя Конституционного суда на пятый срок подряд

25.01.2018

Президент РФ Владимир Путин предложит Совету Федерации переназначить председателя Конституционного суда Валерия Зорькина на новый срок, пишут «Ведомости», ссылаясь на источники в администрации президента и судейском сообществе.

Зорькин, которому в феврале исполнится 75 лет, был впервые наделен полномочиями в 2012 году, а следующий срок будет для него уже пятым подряд после возвращения на этот пост в 2003 году, отмечает газета.

Ранее эксперты рассматривали возможность назначения на пост главы Конституционного суда нынешнего премьер-министра России Дмитрия Медведева после роспуска правительства весной 2018 года. 

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