Путин оставляет председателя Конституционного суда на пятый срок подряд

Президент РФ Владимир Путин предложит Совету Федерации переназначить председателя Конституционного суда Валерия Зорькина на новый срок, пишут «Ведомости», ссылаясь на источники в администрации президента и судейском сообществе.

Зорькин, которому в феврале исполнится 75 лет, был впервые наделен полномочиями в 2012 году, а следующий срок будет для него уже пятым подряд после возвращения на этот пост в 2003 году, отмечает газета.

Ранее эксперты рассматривали возможность назначения на пост главы Конституционного суда нынешнего премьер-министра России Дмитрия Медведева после роспуска правительства весной 2018 года.

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