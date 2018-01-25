В Японском море пропало российское рыболовное судно

Утром 25 января в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России поступило сообщение капитана Владивостокского морского спасательного координационного центра о том, что в 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя, принадлежащего рыболовному судну «Восток». По предварительным данным, на борту судна находится 21 человек. Все попытки связаться с судном не принесли результата, сообщают в МЧС.
К месту срабатывания радиобуя направился сторожевой пограничный корабль береговой охраны, морской спасательный буксир, вертолеты МЧС и Министерства обороны, самолет Бе-200.
Судно «Восток» приписано к сахалинскому порту Невельск, оно следовало из порта Донгхэ в сахалинский порт Холмск.
Следственными органами по факту потери связи с судном «Восток» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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