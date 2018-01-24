ВС отменил решение о выдворении из РФ журналиста «Новой газеты» Али Феруза

Верховный суд России частично удовлетворил жалобу журналиста «Новой газеты» Али Феруза об отмене решения Мосгорсуда, который ранее постановил выдворить его из России. Суд отменил решение и отправил дело на новое рассмотрение.

«В постановлении районного суда не приведены мотивы в обоснование действительной необходимости применения такой меры ответственности как административное выдворение за пределы Российской Федерации с помещением его в специальное учреждение», — говорится в частности в постановлении ВС.

Московскому городскому суду ВС указывает, что при новом рассмотрении дела ему «следует всесторонне, полно и объективно исследовать все обстоятельства дела об административном правонарушении в их совокупности, дать оценку всем представленным сторонами доводам и доказательствам», чего ранее сделано не было.

Журналист Али Феруз обвиняется в нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране. В конце августа 2017 года Басманный суд приостановил решение о выдворении Феруза из России в Узбекистан после запрета Европейского суда по правам человек на перемещение журналиста до рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ. Согласно решению суда, Феруз должен находиться в центре временного содержания иностранцев до окончательного решения ЕСПЧ.

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