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Инвесторы закрыли проект Russiangate

24.01.2018

Портал Russiangate, посвященный расследованиям, закрыт по решению инвесторов. Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщила главный редактор проекта Александрина Елагина, которая уточнила, что с этого поста уволена.

По словам Елагиной, претензии Генеральной прокуратуры РФ, из-за которых сайт был заблокирован Роскомнадзором, связаны, скорее всего, с текстом, вышедшим еще в декабре 2017 года. Также она сообщила о возможном возбуждении уголовного дела о призывах к экстремизму.

Ранее стало известно, сайт Russiangate заблокировали через три часа после публикации вечером 23 января расследования, посвященного главе ФСБ Александру Бортникову.

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