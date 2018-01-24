Инвесторы закрыли проект Russiangate

Портал Russiangate, посвященный расследованиям, закрыт по решению инвесторов. Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщила главный редактор проекта Александрина Елагина, которая уточнила, что с этого поста уволена.
По словам Елагиной, претензии Генеральной прокуратуры РФ, из-за которых сайт был заблокирован Роскомнадзором, связаны, скорее всего, с текстом, вышедшим еще в декабре 2017 года. Также она сообщила о возможном возбуждении уголовного дела о призывах к экстремизму.
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