ВТБ даст €5 млрд китайскому покупателю акций «Роснефти»

Китайская компания CEFC, объявившая в 2017 году о покупке 14,2% акций «Роснефти», заложит весь этот пакет по кредиту ВТБ на €5 млрд. Об этом заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев в кулуарах форума в Давосе.
Как пишет Republic, сумма всей сделки, в рамках которой CEFC станет владельцем ценных бумаг российской нефтяной госкомпании, оценивается в $9,1 млрд. О том, что CEFC планирует для финансирования сделки привлечь ВТБ, источники Reuters сообщали в сентябре 2017 года.
ВТБ принимал участие и в приватизации «Роснефти», предоставив кредит на 692 млрд рублей сингапурской компании QHG Shares — покупателю 19,5% акций нефтяной компании. Владелец QHG Shares — QHG Investment LLP, которая принадлежит катарской Qatar Holding («дочка» QIA) и британской QHG Holding. Общая сумма сделки «Роснефти» с фондом Катара и Glencore составила €10,2 млрд.
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