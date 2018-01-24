Заявление «Мемориала» по поводу дела Оюба Титиева

9 января в Чечне задержали руководителя грозненского Правозащитного центра «Мемориал» в республике Оюба Титиева. Его обвиняют в «хранении наркотиков». Дело против Титиева сфальсифицировано простейшим образом: наркотики, якобы изъятые при обыске в его автомобиле, были подкинуты теми, кто проводил обыск, — старый, грубый и бездарный полицейский прием.



Является ли арест Титиева инициативой чеченских властей или местные полицейские получили «отмашку» на провокацию из Москвы?

Быть может, те, кто всеми средствами пытается скомпрометировать «Мемориал» и его работу, рассудили: общественное мнение давно привыкло к беспределу, царящему в Чеченской республике, и в любом случае спишет арест Титиева на этот беспредел?



Следует ли ждать очередного «разоблачительного» репортажа на телеканале НТВ, в котором активист «Мемориала» будет изображен наркоманом или, того пуще, наркодельцом — подобно тому, как пытались представить педофилом и изготовителем детской порнографии руководителя Карельского Мемориала Юрия Дмитриева? «Дело Дмитриева» сейчас с треском разваливается в суде; не пытается ли кто-то взять реванш за поражение в Петрозаводске, сконструировав новую фальшивку — «дело Титиева»?

Мы пока не знаем ответа на эти вопросы. Но мы знаем другое: на этот раз провокация организована в Чеченской республике, то есть на территории, где давно уже не существует ни закона, ни справедливости. Положение Оюба Титиева представляется нам крайне опасным.

Единственное, что мы можем сделать в этой ситуации, — это просить российскую и международную общественность следить за «делом Титиева» столь же пристально и реагировать на него столь же остро и заинтересованно, как это происходило в ходе «дела Дмитриева». Необходимо добиваться передачи расследования уголовного дела в отношении Титиева в Следственный департамент МВД РФ — после неоднократных оскорбительных и угрожающих высказываний главы Чеченской Республики Кадырова в адрес правозащитников невозможно рассчитывать на добросовестное расследование в Грозном.

Необходимо передать материал проверки по заявлению Титиева о преступлении, совершенном в отношении него полицейскими, из следственного управления СК РФ по Чеченской Республике в вышестоящий следственный орган.

Широкая общественная кампания вокруг дела Юрия Дмитриева помешала вынести неправосудный приговор на основании фальшивой экспертизы.

Мы понимаем: Грозный — это не Петрозаводск, здесь все обстоит гораздо хуже. Но речь идет о жизни человека, честного и мужественного.

Победить будет не просто, но мы не имеем права опускать руки.

Правление Международного Мемориала

Источник