Глава ЦИК выступила против школьных референдумов на избирательных участках

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова высказалась против проведения школьных референдумов на избирательных участках, передает «Интерфакс».
Ранее политик Алексей Навальный сообщил о решении Московской областной избирательной комиссии, согласно которому по всему региону одновременно с голосованием за президента РФ должны пройти школьные референдумы.
Кроме того, инициаторы проведения референдума об объединении московских муниципалитетов Марьино и Люблино отказались от его проведения.
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