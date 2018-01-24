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Глава ЦИК выступила против школьных референдумов на избирательных участках

24.01.2018

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова высказалась против проведения школьных референдумов на избирательных участках, передает «Интерфакс»

«Ни на каких избирательных участках никаких дополнительных действий, так называемых опросов и референдумов быть не может в принципе. Любые общественные инициативы могут быть, но их ни в коем случае нельзя смешивать с процессом голосования, и они должны проходить в автономном режиме», — заявила Памфилова, отметив, что это «категорически запрещено законодательством».

Ранее политик Алексей Навальный сообщил о решении Московской областной избирательной комиссии, согласно которому по всему региону одновременно с голосованием за президента РФ должны пройти школьные референдумы. 

Кроме того, инициаторы проведения референдума об объединении московских муниципалитетов Марьино и Люблино отказались от его проведения.

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