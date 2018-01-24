В Кремле посоветовали избегать слова «бойкот» по отношению к Олимпиаде

Песков отметил, что сейчас «очень много вопросов обсуждается и муссируется», но непонятно, насколько это официальная информация. В качестве примера пресс-секретарь привел информацию о том, что Международный олимпийский комитет запретил использование российского флага болельщиками в Пхёнчхане. «В опубликованном решении МОК об этом ничего не говорилось», — сказал Песков. Он добавил, что нужно продолжать вести диалог с организацией и отстаивать свои права.
Ранее МОК отстранил от участия ряд российских атлетов. В том числе тех, против кого не были выдвинуты обвинения в употребления допинга.