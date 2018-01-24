Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

В Кремле посоветовали избегать слова «бойкот» по отношению к Олимпиаде

24.01.2018

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовали избегать слова «бойкот» по отношению к Олимпиаде в Корее, сообщает в среду, 24 января, РБК.

Песков отметил, что сейчас «очень много вопросов обсуждается и муссируется», но непонятно, насколько это официальная информация. В качестве примера пресс-секретарь привел информацию о том, что Международный олимпийский комитет запретил использование российского флага болельщиками в Пхёнчхане. «В опубликованном решении МОК об этом ничего не говорилось», — сказал Песков. Он добавил, что нужно продолжать вести диалог с организацией и отстаивать свои права.

Ранее МОК отстранил от участия ряд российских атлетов. В том числе тех, против кого не были выдвинуты обвинения в употребления допинга.




×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.