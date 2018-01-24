Глава ВТБ назвал целью санкций смену власти в России

При помощи санкций Запад хочет оказать давление на Россию, чтобы добиться смены правительства и президента, заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин, передают «Ведомости».

«Я думаю, что они хотят при помощи санкций оказать большое давление на Россию, чтоб Российская Федерация сменила правительство, президента на кого-то более подходящего для них. Это экономическая война, это не просто торговая война, когда вы просто ограничиваете немного импорт или экспорт. Это действительно крайне полномасштабная атака на Россию, на российское общество, с большим давлением на экономику», — сказал Костин на деловом завтраке ВТБ на Давосском экономическом форуме.

ВТБ находится под американскими и европейскими санкциями, введенными в 2014 году.

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