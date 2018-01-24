Суд оставил под стражей напавшего на пермскую школу подростка

Пермский краевой суд отклонил жалобу матери 16-летнего школьника, который 15 января с сообщником напал на детей и учительницу пермской школы № 127. Мать подростка просила заменить заключение под стражу на домашний арест, сообщает портал 59.ru. В своей жалобе она указала, что ее сын несовершеннолетний, имеет хорошие характеристики, а его состояние здоровья не позволяет находиться под стражей.

Сегодня, 24 января, подростка выписали из больницы, на время следствия его поместили в изолятор при колонии для несовершеннолетних. Организатора нападения выписали и перевели в изолятор накануне.

15 января учащийся 10 класса и бывший ученик пришли в школу, вооружившись ножами. Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, обвиняемые умышленно нанесли 9 ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Подросткам предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой по предварительному сговору. Судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Ловушка для генерала

Ядовитый газ из тела Сталина

Предвыборное раздвоение на Неве

За Собчак? Сто раз «нет»!

В поисках пушечного мяса

