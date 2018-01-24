Суд оставил под стражей напавшего на пермскую школу подростка

Пермский краевой суд отклонил жалобу матери 16-летнего школьника, который 15 января с сообщником напал на детей и учительницу пермской школы № 127. Мать подростка просила заменить заключение под стражу на домашний арест, сообщает портал 59.ru. В своей жалобе она указала, что ее сын несовершеннолетний, имеет хорошие характеристики, а его состояние здоровья не позволяет находиться под стражей.
Сегодня, 24 января, подростка выписали из больницы, на время следствия его поместили в изолятор при колонии для несовершеннолетних. Организатора нападения выписали и перевели в изолятор накануне.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Предвыборное раздвоение на Неве