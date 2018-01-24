Алексей Навальный прибыл в Страсбург для участия в заседании ЕСПЧ

24 января начнутся слушания Большой палаты Европейского суда по правам человека по делу «Навальный против России». Алексей Навальный приехал в Страсбург, чтобы лично выступить перед судьями. Слушания должны транслироваться на сайте ЕСПЧ, отмечает руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Навальный оспаривает в ЕСПЧ семь случаев задержаний: после президентских выборов в марте 2012 года, три задержания после акции протеста на Болотной площади в мае 2012 года, у Следственного комитета в октябре 2012 года и два задержания у Замоскворецкого районного суда Москвы в феврале 2014 года. В каждом случае его доставляли в отделение полиции, где он находился по несколько часов, пока составлялся протокол об административном правонарушении.
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