Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Алексей Навальный прибыл в Страсбург для участия в заседании ЕСПЧ

24.01.2018

24 января начнутся слушания Большой палаты Европейского суда по правам человека по делу «Навальный против России». Алексей Навальный приехал в Страсбург, чтобы лично выступить перед судьями. Слушания должны транслироваться на сайте ЕСПЧ, отмечает руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков

Навальный оспаривает в ЕСПЧ семь случаев задержаний: после президентских выборов в марте 2012 года, три задержания после акции протеста на Болотной площади в мае 2012 года, у Следственного комитета в октябре 2012 года и два задержания у Замоскворецкого районного суда Москвы в феврале 2014 года. В каждом случае его доставляли в отделение полиции, где он находился по несколько часов, пока составлялся протокол об административном правонарушении.

ЕСПЧ ранее вынес решение в пользу заявителя, но власти России его обжаловали. Большая палата приняла решение пересмотреть дело, рассказал Чиков. 

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Ловушка для генерала 

Ядовитый газ из тела Сталина 

Предвыборное раздвоение на Неве 

За Собчак? Сто раз «нет»! 

В поисках пушечного мяса 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.