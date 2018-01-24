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Госкомпаниям разрешили не раскрывать информацию о закупках финансовых услуг

24.01.2018

Правительство РФ из-за угрозы санкций освободило госкомпании от обязанности публиковать сведения о закупках финансовых услуг: банковских, страховых, о лизинге и сублизинге, займах и поручительствах, пишут «Ведомости». В первом полугодии 2017 года госкомпании приобрели финансовых услуг на 1 трлн руб., что составляет 11% их заказа, отмечает газета.

Распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева будет действовать до 1 июля. Если предприятие берет кредит в банке, который находится в санкционном списке, то рискует в него попасть, лучше такую информацию не публиковать, пояснил изданию директор по закупкам крупной госкомпании. Под санкциями находятся ВЭБ, Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Москвы, ВТБ, Банк «Россия».

Ранее правительство освободило госкомпании от обязанности публиковать в ряде случаев информацию о своих подрядчиках. Также до 1 июля в закрытом режиме проводятся все закупки Министерства обороны РФ, ФСБ и Службы внешней разведки.

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