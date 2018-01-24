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Сенатор Климов пригрозил блокировкой СМИ-иноагентам перед выборами

24.01.2018

Если СМИ, признанные в России иностранными агентами, будут распространять призывы бойкотировать голосование 18 марта, они могут быть заблокированы. Об этом рассказал «Известиям» председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов.

«Американские СМИ призывали бойкотировать президентские выборы. Это нарушение Конституции. Открытый призыв бойкота общенациональных выборов — нарушение, которое может повлечь за собой блокировку», — заявил Климов.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности присвоения зарубежному СМИ статуса иностранного агента в ноябре 2017 года. Поправки, позволяющие признавать СМИ иноагентами, были приняты Госдумой в качестве «зеркального» ответа на требование Министерства юстиции США признать иностранным агентом компанию, обеспечивающую вещание телеканала RT.

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