Собчак намерена побороться за голоса жителей США

Ксения Собчак отправится в предвыборную поездку в США. Она ведет переговоры о том, чтобы попасть на Национальный молитвенный завтрак, в котором должен принять участие президент США Дональд Трамп, сообщает Русская служба Би-би-си.

6 февраля Собчак планирует участие в дискуссии в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне на тему «поставторитарное» будущее России». 7 февраля она выступит в Джорджтаунском университете с рассказом об экономической реформе.

Как выяснила Русская служба Би-би-си, планируется, что Собчак посетит Национальный молитвенный завтрак, на котором ожидается присутствие президента США Дональда Трампа. Молитвенный завтрак проходит в Вашингтоне каждый год. Его организует Конгресс США совместно с христианской организацией Fellowship Foundation. Мероприятие не ограничивается собственно завтраком: проводятся также деловые обеды и ужины, встречи и выступления спикеров. На завтрак собираются представители политической, общественной, религиозной и деловой элит.

Ксения Собчак также проведет встречу с гражданами России, живущими в США. В команде Собчак объясняют необходимость поездки тем, что там проживает много россиян, которые будут голосовать на выборах.

Как отмечает Русская служба Би-би-си, в 2016 году на выборах депутатов Госдумы в США было организовано семь избирательных участков. На них проголосовали 4030 граждан. Это 0,000037% от числа всех российских избирателей, внесенных в списки для голосования на день выборов.

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