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Правительство РФ готовит ограничение анонимных электронных платежей

24.01.2018

Центральный банк, Росфинмониторинг, министерства юстиции и экономики готовят поправки в действующее законодательство. В случае их принятия, россияне смогут зачислять средства на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только с банковского счета, пишет «КоммерсантЪ».

В ходе обсуждения проекта между Центробанком и Росфинмониторингом возникли разногласия. ЦБ считает, что необходимо запретить получение наличных с электронных кошельков и предоплаченных карт. Росфинмониторинг предлагает запретить анонимные кошельки и карты полностью, то есть ввести обязательную идентификацию при их открытии. В ведомстве обосновывают позицию борьбой с финансированием террористической и экстремистской деятельности.

По данным издания, в ближайшее время Росфинмониторинг и ЦБ планируют встретиться и выработать единую позицию, после чего начнется реализация проекта.

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