Правительство РФ готовит ограничение анонимных электронных платежей

Центральный банк, Росфинмониторинг, министерства юстиции и экономики готовят поправки в действующее законодательство. В случае их принятия, россияне смогут зачислять средства на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только с банковского счета, пишет «КоммерсантЪ».

В ходе обсуждения проекта между Центробанком и Росфинмониторингом возникли разногласия. ЦБ считает, что необходимо запретить получение наличных с электронных кошельков и предоплаченных карт. Росфинмониторинг предлагает запретить анонимные кошельки и карты полностью, то есть ввести обязательную идентификацию при их открытии. В ведомстве обосновывают позицию борьбой с финансированием террористической и экстремистской деятельности.

The New Times

По данным издания, в ближайшее время Росфинмониторинг и ЦБ планируют встретиться и выработать единую позицию, после чего начнется реализация проекта.

Ловушка для генерала

Ядовитый газ из тела Сталина

Предвыборное раздвоение на Неве

За Собчак? Сто раз «нет»!

В поисках пушечного мяса