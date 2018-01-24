После публикации расследования о главе ФСБ заблокировали сайт Russiangate

Обновлено: расследование удалили с сайта Russiangate. По словам главного редактора портала Александрины Елагиной, текст удален без ее ведома технической службой по решению инвесторов.



Сайт Russiangate заблокировали через три часа после публикации расследования, посвященного главе ФСБ Александру Бортникову. Об этом редакция портала сообщила в своем telegram-канале.

«И вот, спустя три часа после публикации расследования о незадекларированной недвижимости Бортникова, нас заблокировали», — сказано в сообщении.

По данным Роскомнадзора, доступ к сайту ограничен по требованию Генеральной прокуратуры на основании закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В расследовании Russiangate делаются выводы о том, что глава ФСБ Александр Бортников владеет земельным участком и домом в элитном поселке в одном из самых дорогих районов Санкт-Петербурга. Эта недвижимость не указана в его декларации. Рядом располагается недвижимость заместителя Бортникова, генерала Сергея Смирнова. В его декларации недвижимости также нет. Кроме того, как утверждает Russiangate, Росреестр намеренно скрыл владельцев недвижимости из своих баз.

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