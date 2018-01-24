В Бурятии арестовали соучастников нападения на школу

У подростка, напавшего с топором и зажигательной смесью на школьников и учителя в Улан-Удэ, были сообщники, сообщают в Следственном комитете.

«Преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками, одному из которых 15 лет, второму — 14 лет. Они разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, в помещении школы удостоверились в нахождении учителя в классе, а затем наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности обнаружения их преступных намерений», — говорится в сообщении СК.

Подросткам предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ведомстве отметили, что мотивом преступления стала ненависть обвиняемого к ряду преподавателей, а также конфликты с другими учениками школы.

Ученик 9 класса школы № 5 Улан-Удэ с топором напал на учеников 7 класса, утром 19 января, при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью он поджег кабинет, а после пытался покончить с собой. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и о халатности. Школьник арестован и переведен из больницы в СИЗО.

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