В Минюсте утвердили порядок выдачи справок о смене пола

Министерство юстиции России утвердило приказ Минздрава о порядке выдачи гражданам справок о смене пола. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Теперь справку сможет выдавать лицензированная медицинская организация на основе выводов о половой переориентации, которые сделает спецкомиссия. В составе комиссии должны быть врач-психиатр, медицинский психолог и сексолог. Документ будет действителен в течение года, его можно будет принести в ЗАГС, где на основании справки обязаны внести изменения в акты гражданского состояния.
Ранее транссексуалам в России приходилось добиваться признания смены пола через суды. В стране не была установлена форма медицинской справки о смене пола.
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