В Минюсте утвердили порядок выдачи справок о смене пола

Министерство юстиции России утвердило приказ Минздрава о порядке выдачи гражданам справок о смене пола. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Теперь справку сможет выдавать лицензированная медицинская организация на основе выводов о половой переориентации, которые сделает спецкомиссия. В составе комиссии должны быть врач-психиатр, медицинский психолог и сексолог. Документ будет действителен в течение года, его можно будет принести в ЗАГС, где на основании справки обязаны внести изменения в акты гражданского состояния.

Направление в комиссию должен выдавать врач-психиатр, который по результатам наблюдения за человеком в течении как минимум полутора лет поставил ему диагноз «транссексуализм».

Ранее транссексуалам в России приходилось добиваться признания смены пола через суды. В стране не была установлена форма медицинской справки о смене пола.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Погромы в штабах Навального

Интриги вместо выборов

В поисках пушечного мяса

Пограничное состояние