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Муниципальные депутаты в Москве требуют от мэрии согласовать акцию Навального

23.01.2018

Депутаты муниципального округа «Красносельский» требуют от мэрии Москвы согласовать акцию Алексея Навального «Забастовка избирателей» на проспекте Сахарова. Об этом глава совета Илья Яшин написал в Facebook во вторник, 23 января.

Яшин пишет, что депутаты ранее отправили в мэрию соответствующую заявку. «Однако мэрия в своем ответе без надлежащего обоснования предложила нам перенести проведение публичного мероприятия в Люблино или Щукино. Отказ в согласовании заявленного места проведения митинга не только не мотивирован, но и противоречит интересам жителей района, которых мы представляем», —написал Яшин.

Ранее у муниципалов «Красносельского» не получилось провести акцию «День свободных выборов». Ее запретил суд. Яшин провел мероприятие в форме собрания граждан, за что был оштрафован на 30 тыс. рублей.


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