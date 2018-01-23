Муниципальные депутаты в Москве требуют от мэрии согласовать акцию Навального

Яшин пишет, что депутаты ранее отправили в мэрию соответствующую заявку. «Однако мэрия в своем ответе без надлежащего обоснования предложила нам перенести проведение публичного мероприятия в Люблино или Щукино. Отказ в согласовании заявленного места проведения митинга не только не мотивирован, но и противоречит интересам жителей района, которых мы представляем», —написал Яшин.
Ранее у муниципалов «Красносельского» не получилось провести акцию «День свободных выборов». Ее запретил суд. Яшин провел мероприятие в форме собрания граждан, за что был оштрафован на 30 тыс. рублей.
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