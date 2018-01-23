«Нелюбовь» Звягинцева попала в шорт-лист премии «Оскар»

Фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева попала в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщается во вторник, 23 января, в Twitter американской киноакадемии.

Другими номинантами стали венгерский фильм «О теле и душе», чилийский фильм «Фантастическая женщина», ливанская картина «Оскорбление» и «Площадь» из Швеции.

The New Times

Победитель будет объявлен 5 марта на церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе.

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