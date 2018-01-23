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ТАСС: В России запретили прокат картины «Смерть Сталина»

23.01.2018

Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение картины «Смерть Сталина», сообщает во вторник, 23 декабря, ТАСС.

Об этом агентству сообщила и.о. директора Департамента кинематографии РФ Ольга Любимова. 

Фильм должен был выйти в прокат 25 января. Накануне предпремьерный показ «Смерти Сталина» прошел для деятелей культуры, которые заявили, что фильм оскорбляет чувства ветеранов ВОВ. Общественный совет при Министерстве культуры заявлял, что премьера картины должна быть перенесена на полгода из-за 75-й годовщины победы в Сталинградской битве.


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