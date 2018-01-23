Леонид Волков о работе приставов

Каждый, кто сталкивался с судебными приставами в России, знает — они не работают.



Взыскать что-то через приставов, даже когда ты прошел через все инстанции — дело многих месяцев или лет. (Как-то я был в кабинете пристава, еще в Екатеринбурге; кабинет был завален папками; пристав ныл, что у него в производстве находится 11 тысяч дел, и он не может всеми заниматься. «А как тогда вы решаете, какие исполнять?», — наивно (это было очень много лет тому назад) поинтересовался я. «Какие скажут, такие и исполняю», — ответил пристав).

Но не таков пристав Дергач, «закрепленный» за ФБК.



Мещанский суд Москвы вчера вынес решение о ликвидации фонда ПВГ. В резолютивной части решения ничего не говорится о блокировке счетов. В судебном заседании истцы из Минюста не заявляли такой обеспечительной меры (да и почему бы: суд шел о ликвидации, не о долгах).

Само решение мы еще не получили; наш юрист Женя Замятин прямо сейчас в Мещанском суде, и пытается получить решение, но там говорят, что оно пока не изготовлено.

Но пристав Дергач вчера на основании решения Мещанского суда постановил заблокировать все счета ПВГ.

Еще раз: решение не вступило в законную силу. Более того, решение еще не изготовлено. А счета — заблокированы.

(На всякий случай напомню: речь про счета фонда; донейты мы собираем не на них, донейты можно присылать).

Путин очень боится забастовки избирателей.

Очень боится бойкота выборов.

Это — доказанный факт.

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