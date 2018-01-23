Сотрудникам «Мемориала» в Махачкале поступили угрозы

23 января примерно в 13:40 на мобильный телефон представительства ПЦ «Мемориал» в Махачкале пришло SMS с угрозами, сообщили в центральном офисе правозащитной организации.
«Вы по краю пропасти ходите. Закройтесь! В следующий раз вместе с вами офис подожжем ваш. Машина сигнал», — сказано в сообщении.
Вечером 22 января в Махачкале подожгли автомобиль «Мемориала». Утром 17 января пожар произошел в офисе «Мемориала», расположенном в Назрани (Ингушетия). Правозащитники заявили об умышленном пожоге и связали его с делом главы грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева, которого задержали 9 января. В чеченской полиции заявили, что в его машине нашли наркотики. Сам он утверждает, что их подкинули. Его родственники покинули республику в целях безопасности.
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