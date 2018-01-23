Жена бывшего вице-премьера Подмосковья заочно приговорена к 11 годам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил жену бывшего первого вице-премьера Московской области Алексея Кузнецова Жанну Булах к 11 годам колонии общего режима, сообщает во вторник, 23 декабря, РБК.

Также суд удовлетворил гражданские иски на сумму около 9 млрд руб. от нескольких муниципальных образований Московской области и юридических лиц. Эта сумма будет погашаться за счет имущества Булах, на которое наложен арест: отель в Куршевеле, квартиры в Париже и Швейцарии, вилла в Сен-Тропе, предметы искусства и яхта.

Жанну Булах имеет американское гражданство. Власти США отказали России в экстрадиции Булах. По данным она вместе со своим мужем и несколькими чиновниками из правительства Подмосковья создали организованную группу и для хищения бюджетных средств региона. В середине нулевых группа похитила право требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Подмосковья. Также от действий чиновников пострадала ипотечная корпорация Московской области.



