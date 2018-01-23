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Фигуристов Столбову и Букина МОК не пригласил на Олимпиаду

23.01.2018

Международный олимпийский комитет не выдал приглашения на Олимпийские игры российским фигуристам Ксении Столбовой и Ивану Букину.

«Данное безосновательное и абсурдное решение в очередной раз демонстрирует несостоятельность заявлений МОК об отрицании внешнего влияния на принимаемые им решения, а также нарушает все основополагающие нормы, изложенные в Олимпийской хартии, в частности неприятие дискриминации, соблюдение принципов солидарности и честной игры», — заявили в Федерации фигурного катания на коньках России.

Как сообщает ТАСС, приглашения не будут выданы также хоккеистам Валерию Ничушкину и Михаилу Науменкову. 

Ранее стало известно, что в списке российских спортсменов, которых Международной олимпийский комитет готов пригласить на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан, нет шорт-трекиста Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова. Эти спортсмены никогда не были замешаны в допинговых скандалах. 

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