Фигуристов Столбову и Букина МОК не пригласил на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет не выдал приглашения на Олимпийские игры российским фигуристам Ксении Столбовой и Ивану Букину.
«Данное безосновательное и абсурдное решение в очередной раз демонстрирует несостоятельность заявлений МОК об отрицании внешнего влияния на принимаемые им решения, а также нарушает все основополагающие нормы, изложенные в Олимпийской хартии, в частности неприятие дискриминации, соблюдение принципов солидарности и честной игры», — заявили в Федерации фигурного катания на коньках России.
Как сообщает ТАСС, приглашения не будут выданы также хоккеистам Валерию Ничушкину и Михаилу Науменкову.
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