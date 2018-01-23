Премьеру фильма «Смерть Сталина» могут перенести из-за Сталинградской битвы

Общественный совет при Министерстве культуры хочет на полгода перенести премьеру британского фильма «Смерть Сталина» из-за 75-й годовщины победы в Сталинградской битве, сообщает во вторник, 23 января, РБК.
Годовщина сражения будет отмечаться 2 февраля. Один из членов общественного совета Павел Пожигайло рассказал, что «Смерть Сталина» была просмотрена советом и деятелями кино, в том числе режиссером Никитой Михалковым и Сергеем Мирошниченко. По словам Пожигайло, картина оскорбительна для участников Сталинградской битвы. В ней маршал Жуков «изображается придурком» и присутствуют сцены черезмерного насилия, сказал Павел Пожигайло. Деятели культуры намерены обратиться с жалобой на фильм в Минкультуры и потребовать переноса даты выхода ленты, однако в Министерстве РБК прокомментировали, что картина была уже проверена и нарушений в ней не нашли.