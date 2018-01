В США мужчина грозил расстрелять журналистов CNN за фейковые новости

Причиной угроз журналистам со стороны жителя Мичигана стали фейковые новости, сообщает CBS. Мужчина 22 раза звонил в штаб-квартиру CNN. Сначала он просто предъявлял претензии о недостоверных новостях, выходящих на телеканале, но потом начал угрожать применением огнестрельного оружия.

Сотрудники ФБР отследили звонки и задержали подозреваемого. Его обвинили в угрозе массового убийства.

18 января команда президента США Дональда Трампа объявила победителей конкурса фейковых новостей. Среди победителей новости и сюжеты от CNN, The New York Times, The Washington Post, Time, ABC, The Newsweek. В сообщении отмечалось, что медиа сконцентрированы на негативных историях про президента США.

