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Ведущих «чистых» российских атлетов не допустили до Олимпиады

23.01.2018

В списке российских спортсменов, которых Международной олимпийский комитет готов пригласить на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан, нет ряда ведущих атлетов, сообщили в Олимпийском комитете России (ОКР). Это шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин и двукратный чемпион мира, лыжник Сергей Устюгов.

«Главной темой вчерашнего дня переговоров нашей рабочей группы с коллегами из Международного олимпийского комитета был, конечно, список российских спортсменов, которых МОК готов пригласить в Пхенчхан. Мы изначально исходили из незыблемого права всех чистых спортсменов принять участие в Олимпийских играх. К большому сожалению, в том списке, который нам предоставили накануне, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта», –– цитирует «Интерфакс» первого вице-президента ОКР Станислава Позднякова.

Поздняков отметил, что спортсмены не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых скандалах. 

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