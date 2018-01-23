В Махачкале подожгли автомобиль ПЦ «Мемориал»

В Махачкале подожгли автомобиль представительства Правозащитного центра «Мемориал» в Дагестане. Об этом рассказал «Медиазоне» руководитель программы «Горячие точки» Олег Орлов.
Вечером 22 января водитель «Мемориала» оставил машину у своего дома. Около 22 часов соседи сообщили ему, что автомобиль горит. Прибывшие пожарные оперативно потушили огонь. Рядом с автомобилем нашли емкость с зажигательной смесью.
Оюба Титиева задержали 9 января. В чеченской полиции заявили, что в машине правозащитника нашли наркотики. Сам он утверждает, что их подкинули полицейские. Его родственники покинули республику в целях безопасности.
Утром 17 января пожар произошел в офисе «Мемориала», расположенном в Назрани (Ингушетия). Правозащитники заявили об умышленном пожоге.
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