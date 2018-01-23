Ростуризм опубликовал «черный список» отелей к ЧМ-2018

Список из 41 отеля, которые завысили цены перед проведением Чемпионата мира по футболу, разместил на своем сайте Ростуризм.

Гостиницы находятся в Ростовской, Волгоградской, Самарской, Калининградской областях, Краснодарском крае и Москве. Завышение цены, по данным Ростуризма, варьируется от нескольких процентов до нескольких сотен процентов.

В Калининграде обнаружен отель, который превысил норматив на 5 283,33%. При максимальной стоимости размещения в 2,4 тыс. руб. на сайте бронирования номер сдается за 129 тыс.

Определенный уровень цен на размещение постояльцев в гостиницах во время проведения ЧМ-2018 определен постановлением правительства РФ от 10 февраля 2016 года.

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