Ростуризм опубликовал «черный список» отелей к ЧМ-2018

Список из 41 отеля, которые завысили цены перед проведением Чемпионата мира по футболу, разместил на своем сайте Ростуризм.
Гостиницы находятся в Ростовской, Волгоградской, Самарской, Калининградской областях, Краснодарском крае и Москве. Завышение цены, по данным Ростуризма, варьируется от нескольких процентов до нескольких сотен процентов.
Определенный уровень цен на размещение постояльцев в гостиницах во время проведения ЧМ-2018 определен постановлением правительства РФ от 10 февраля 2016 года.
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