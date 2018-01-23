Шойгу рассказал о поставках С-400 на Ближний Восток

Ряд государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии намерены приобрести зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе турне по странам Юго-восточной Азии. Он отметил, что недавно был заключен контракт на поставку С-400 с Турцией.

Россия готова поделиться со своими партнерами опытом применения своей техники и вооружения в Сирии, сказал Шойгу.

«Прежде всего, это, конечно, наша боевая авиация, техника и оружие сухопутных войск, сил специальных операций и на отдельном месте российские системы ПВО. Речь идет не только о таких комплексах, как «Панцирь», которые применялись в Сирии, но и о зенитных ракетных системах С-300 и С-400», –– пояснил министр.

ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км –– баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.



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