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Facebook принимает новые меры против «российского вмешательства»

23.01.2018

Компания Facebook будет требовать идентификацию от организаций, которые размещают в соцсети рекламу, связанную с выборами. Как передает ТАСС, это должно предотвратить вмешательство России в выборные процессы в США, сообщил представитель Facebook Самид Чакрабарти.

Он признал промах компании в недооценке степени опасности «использования сторонними игроками социальных СМИ в качестве информационного оружия». Чакрабарти заверил, что сейчас Facebook «наверстывает упущенное время», в том числе путем разработки новых мер и инструментов для противодействия «российскому вмешательству».

«Скоро мы будем требовать от организаций, размещающих касающуюся выборов рекламу, подтверждать их принадлежность, чтобы пользователи могли видеть, кто оплачивал эту рекламу», — рассказал Чакрабарти.

Facebook намерен архивировать образцы электоральной рекламы и делать их доступными для поиска в целях улучшения отчетности, добавил он.

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