Facebook принимает новые меры против «российского вмешательства»

Компания Facebook будет требовать идентификацию от организаций, которые размещают в соцсети рекламу, связанную с выборами. Как передает ТАСС, это должно предотвратить вмешательство России в выборные процессы в США, сообщил представитель Facebook Самид Чакрабарти.
«Скоро мы будем требовать от организаций, размещающих касающуюся выборов рекламу, подтверждать их принадлежность, чтобы пользователи могли видеть, кто оплачивал эту рекламу», — рассказал Чакрабарти.
Facebook намерен архивировать образцы электоральной рекламы и делать их доступными для поиска в целях улучшения отчетности, добавил он.
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