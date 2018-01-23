Глава Пермского края представил учителя школы № 127 к госнаграде

Губернатор Пермского края Максим Решетников направил в адрес президента РФ Владимира Путина представление к награде учителя школы № 127 Наталии Шагулиной. Губернатор предложил наградить ее медалью «За отвагу», сообщают в пресс-службе главы региона.

Наталия Шагулина пострадала, защищая учеников 4 класса во время нападения двух подростков, которые 15 января ворвались в класс с ножами и устроили резню. Она до сих пор находится в больнице.

Ранее власти также распорядились выделить пострадавшим материальную помощь, детей отправить весной в турпоездку, а летом в международный детский лагерь «Артек».

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