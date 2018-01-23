Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Глава Пермского края представил учителя школы № 127 к госнаграде

23.01.2018

Губернатор Пермского края Максим Решетников направил в адрес президента РФ Владимира Путина представление к награде учителя школы № 127 Наталии Шагулиной. Губернатор предложил наградить ее медалью «За отвагу», сообщают в пресс-службе главы региона.

Наталия Шагулина пострадала, защищая учеников 4 класса во время нападения двух подростков, которые 15 января ворвались в класс с ножами и устроили резню. Она до сих пор находится в больнице.

Ранее власти также распорядились выделить пострадавшим материальную помощь, детей отправить весной в турпоездку, а летом в международный детский лагерь «Артек». 

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Погромы в штабах Навального 

Интриги вместо выборов 

В поисках пушечного мяса 

Пограничное состояние 

Революция в будуаре (дортуаре)

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.