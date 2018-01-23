На время проведения ЧМ-2018 предприятия могут приостановить работу

В регионах России, где пройдут игры Чемпионата мира по футболу, предприятия начали получать уведомления от ФСБ с требованием приостановить работу на время проведения соревнований, пишет «КоммерсантЪ».

Речь идет об опасных производствах, организациях, где используют источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые субстанции. Эти меры предписаны президентским указом и постановлением правительства.

Предупреждения получили предприятия в 11 регионах страны: Москве, Петербурге, Ростовской, Волгоградской, Свердловской, Калининградской, Нижегородской, Самарской областях, Татарстане, Мордовии и Кубани.

Руководство ряда предприятий еще может договориться с ФСБ и Ростехнадзором об усилении мер безопасности с тем, чтобы не останавливать работу.

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