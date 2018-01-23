Правительство США возобновляет работу

Президент США Дональд Трамп подписал вечером 22 января по местному времени принятый ранее американским Конгрессом закон, продлевающий финансирование работы федерального правительства страны до 8 февраля. Таким образом, трехдневная приостановка работы правительства завершилась, сообщает «Интерфакс».

Демократы поддержали проект взамен на гарантии лидера сенатского большинства Митча Макконнелла, который пообещал в следующем месяце вернуться к обсуждению спорного законопроекта о статусе нелегальных мигрантов и их детей.

Государственные учреждения США временно перестали работать из-за того, что сенаторы не договорились о бюджете. Их разделил вопрос иммиграции. Демократы хотят гарантий для защиты детей нелегальных мигрантов от депортации. Из-за отсутствия финансирования прекратила работу и Статуя Свободы.

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