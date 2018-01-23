Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Правительство США возобновляет работу

23.01.2018

Президент США Дональд Трамп подписал вечером 22 января по местному времени принятый ранее американским Конгрессом закон, продлевающий финансирование работы федерального правительства страны до 8 февраля. Таким образом, трехдневная приостановка работы правительства завершилась, сообщает «Интерфакс».

Демократы поддержали проект взамен на гарантии лидера сенатского большинства Митча Макконнелла, который пообещал в следующем месяце вернуться к обсуждению спорного законопроекта о статусе нелегальных мигрантов и их детей.

Государственные учреждения США временно перестали работать из-за того, что сенаторы не договорились о бюджете. Их разделил вопрос иммиграции. Демократы хотят гарантий для защиты детей нелегальных мигрантов от депортации. Из-за отсутствия финансирования прекратила работу и Статуя Свободы. 

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Погромы в штабах Навального 

Интриги вместо выборов 

В поисках пушечного мяса 

Пограничное состояние 

Революция в будуаре (дортуаре)

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.