Рэпера Оксимирона номинировали на литературную премию

Альбом «Горгород» рэпера Мирона Федорова, известного как Оксимирон, вошел в список претендентов на премию имени Александра Пятигорского.

Все тексты треков альбома являются цельным произведением — поэмой, считает философ Анна Елашкина, выдвинувшая Оксимирона на премию.

«Основная причина подачи на премию Александра Пятигорского — это реализация автором в «Горгороде» внутри формы рэп-поэмы (рэп-пьесы, рэп-оперы) принципа жесткой позиционности разговора без потери возможности внешнего наблюдения. Не каждая пьеса автоматически дает — позиционность! Мирон Федоров в своем формате сделал то же самое что Марсель Пруст в своем: разобрал себя, свои непримиримые и одновременно со-существующие фигуры сознания — на части и положил их как отдельные — но в единое и завершенное литературное произведение. Это дает шанс слушателю сделать то же самое: и ангажироваться с какими-то позициями, и одновременно не-ангаживаться, оставшись наблюдателем — проходя по альбому от начала и до конца, целиком», — поясняет Елашкина.

Всего в лонг-лист премии вошли 37 произведений.

Литературная премия имени Александра Пятигорского учреждена Некоммерческой организацией «Фонд поддержки философии, интеллектуальной прозы и сохранения наследия Александра Пятигорского» с целью поддержки интереса к философствованию за пределами профессионального философского сообщества.

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