Последний фигурант «Болотного дела» выходит на свободу

Кировский районный суд Астрахани принял решение о переводе фигуранта «Болотного дела» Максима Панфилова на амбулаторное лечение, не связанное с содержанием в психиатрической больнице, сообщает «Медиазона».

Таким образом, последний находившийся в изоляции фигурант дела освобожден. Всего насчитывается 37 его участников. 20 из них признаны виновными, им назначены различные наказания, 17 человек получили реальные сроки, отмечает руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«По 4,5 года общего режима получили Максим Лузянин, Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев. Двоих фигурантов поместили в психиатрические стационары. 14 фигурантов дела амнистированы. В розыске находилась Анастасия Рыбаченко, получившая политубежище в Германии. Однако ее дело удалось прекратить по амнистии дистанционно. Единственный, кто остается в розыске, — это Дмитрий Бученков, который минувшей осенью сбежал из-под домашнего ареста и сейчас также находится в процедуре политубежища», — напоминает Чиков.

Таким образом, завершилось самое долгое и, пожалуй, главное политическое уголовное дело последнего времени, говорит он. По его словам, новых фигурантов можно уже не ожидать, так как 6 мая истекают сроки давности.

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