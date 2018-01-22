Последний фигурант «Болотного дела» выходит на свободу

Кировский районный суд Астрахани принял решение о переводе фигуранта «Болотного дела» Максима Панфилова на амбулаторное лечение, не связанное с содержанием в психиатрической больнице, сообщает «Медиазона».
Таким образом, последний находившийся в изоляции фигурант дела освобожден. Всего насчитывается 37 его участников. 20 из них признаны виновными, им назначены различные наказания, 17 человек получили реальные сроки, отмечает руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Таким образом, завершилось самое долгое и, пожалуй, главное политическое уголовное дело последнего времени, говорит он. По его словам, новых фигурантов можно уже не ожидать, так как 6 мая истекают сроки давности.
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