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Илья Яшин о цинизме мэрии Москвы

22.01.2018

Такое пренебрежительное отношение к закону и здравому смыслу вряд ли поможет и Путину, и Собянину
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Не секрет, что мэрия почти всегда отказывает Навальному в согласовании митингов и шествий. Каждый раз мы наблюдаем похожую картину: чиновники все запрещают, люди возмущаются, апеллируют к статье 31 Конституции, выходят на площадь, полиция применяет силу.

Вчера мэрия запретила очередную акцию, которую Навальный планировал провести 28 января в центре Москвы.

Такое развитие событий, учитывая сложившуюся практику, легко было предположить. И чтобы избежать насилия, не допустить противостояния полиции с протестующими, депутаты Красносельского района обратились в мэрию с заявкой о проведении митинга 28 января на проспекте академика Сахарова.

Казалось бы, нет ни одного аргумента, чтобы нам отказать.

Проспект Сахарова — традиционное место проведение крупных митингов. Городские службы отработали четкий алгоритм подготовки этой площадки для массовых выступлений.

Проспект находится на территории Красносельского района, и заявка подписана главой районного муниципалитета, его замом и еще одним местным депутатом. То есть депутаты хотят провести митинг в своем районе, где они избраны и пользуются поддержкой населения.

Но нет — отказ. Только что позвонили из мэрии и предложили нам митинг либо в Марьино, либо в Люблино. Ни одной внятной причины не озвучили. Нет и все.

Особый цинизм мэрии в том, что всего месяц назад они сами предлагали мне митинг на проспекте Сахарова, уговаривая отказаться от праздника «День свободных выборов» в Лермонтовском сквере. Заявку, поданную Дмитрием Гудковым, напомню, согласовали в течение нескольких часов.

Помните, что они нам тогда говорили? Не надо никаких районных праздников в непонятном формате. Хотите политический митинг? Нет проблем — вот согласование.

Так что же изменилось за месяц?

Противно наблюдать, как чиновники мэрии крутятся ужами на сковороде. Понятно, что выслуживаются перед Кремлем и всеми силами стараются заблокировать выступления против Путина накануне выборов. Но такое пренебрежительное отношение к закону и здравому смыслу вряд ли поможет и Путину, и Собянину.

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