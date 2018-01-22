Александр Плющев: переезд или бегство?

Случайно встретил в Испании знакомого, который несколько лет назад купил здесь квартиру, и на родине бывает лишь наездами. Хотя зарабатывает по-прежнему там. У него концепция такая: Россия — это тюрьма. Ну, то есть СССР был тюрьмой (а взрослел он еще в СССР), и Россия такой осталась, просто бежать сейчас из нее легче. И когда ты понял это, ты делаешь все возможное, чтобы свалить оттуда. Но пока тебя что-то останавливает, ты либо не осознал, что вокруг тюрьма, либо тебя это просто устраивает.



Вот как-то устроен твой быт: тебе дают баланду, робу меняют, помыться пускают время от времени, книги выдают, и ты думаешь, вот сбегу я, и дальше что? Здесь хотя бы баланда. ну и какой-никакой порядок. Да и привык.

Еще меньше стимулов, если ты — охранник на этой зоне. Потому что, хоть жизнь и не сахар, а довольствие-одежка есть, иногда даже что-то сверх перепадает, можно из посылок воровать, ну и все такое.



И уж совсем у тебя нет стимулов уезжать, если ты — пахан. Потому что у тебя все схвачено, шестерки заряжены, с администрацией налажено, быт поставлен, и единственное, чего нет — это свободы за пределами зоны, но нафига она тебе нужна, если у тебя внутри — лучше не придумаешь.

И пока от эмиграции тебя останавливают размышления о трудностях переезда, как и чем ты будешь жить за границей, ты не осознал до конца, что сейчас живешь на зоне. Потому что в его концепции, это ни фига не переезд, это бегство.

Короче, дискуссионная концепция.

Источник